ВОЙНА В Украине Додаткова мобілізація коштуватиме нам 720 мільярдів - у Верховній Раді розкрили реальні дані

2024-02-05 15:39

Близько 720 млрд грн українському бюджету обійдеться додаткова мобілізація, це дорівнює 22,5% усіх видатків, - Роксолана Підласа, голова Комітету з питань бюджету.

За її словами, щоб мобілізувати від 400 до 500 тис осіб, лише на навчання, виплати та одяг потрібно 322 млрд грн. Ще 400 млрд грн треба на закупівлю та модернізацію військової техніки.

«720 млрд грн додаткової потреби на рік — колосальна сума. Це близько 22,5% усіх наших видатків у 2024 році, і 41% видатків на оборону. Кошти міжнародних партнерів на потреби армії витрачати не можна. Тож йдеться лише про внутрішні ресурси. Збільшити їх на 40% за кілька місяців – дуже нетривіальна задача», 一 каже Роксолана Підласа.

Для покриття цих видатків обговорюють різні варіанти — від повернення прогресивної ставки ПДФО та податку на розкіш до додаткового стягнення ресурсів з місцевих бюджетів.