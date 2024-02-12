ВОЙНА В Украине Українські інженери доопрацювали морський дрон MAGURA – ворожому флоту буде боляче

2024-02-12 08:26

В Україні доопрацювали морський дрон MAGURA, незабаром він принесе ворогові неприємні "сюрпризи", – повідомив віцепрем'єр, Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Ось у чому, а на морі у нас справи непогані. Ворог не зміг знайти протидії морським дронам і тепер ховає свій флот подалі у своїх портах. Зерновий коридор тепер працює.

І це не тому, що вони не можуть їх збивати, бо "криворукі". Просто, коли ворог уже почав пристосовуватися, наші вже виробляли їх у кількості, яку важко знищити, при заході на одну мету.

Тепер це не просто дрони-камікадзе, тепер це морські бойові платформи, які можуть здійснювати розвідку, мінування, а також завдавати поразки не самознищуючи і повертатися на базу. Наступні кроки – це запуск ракет і торпед (це не так легко реалізувати, але наші інженери вже продемонстрували свій рівень).

І залишається найважливіше, це підводні морські дрони. Проти них у росіян протидії взагалі не буде. І поразки від них для кораблів – смертельні, як і для деяких незаконних мостів.