ВОЙНА В Украине Что сейчас происходит в самой горячей точке фронта - на Авдеевском направлении

2024-02-15 08:26

Рашисты стремятся перерезать основную логистическую артерию ВСУ в городе Авдеевка Донецкой области. Поэтому уже сейчас предусмотрены запасные логистические пути, сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск Таврия Дмитрий Лиховий в эфире телемарафона.

"По состоянию на данный момент ситуация на линии боевого столкновения динамична и может меняться буквально каждый час... На тот случай, если основную логистическую артерию перережет противник, наше командование предусмотрело запасные пути снабжения", - сказал он.

По словам спикера, в Авдеевке уже несколько дней продолжаются уличные бои, и обстановка диктует изменение тактики боевых действий, при этом ситуация "напряженная, но контролируемая".

"В общей сложности на Авдеевском направлении враг сосредоточил около 50 тысяч человек личного состава", - рассказал Лиховий.

Он отметил, что за "кучи камней, груды обгоревшего железа" никто не держится, и для командования главное - сохранить жизнь бойцов и в случае усложнения ситуации отвести их на другой рубеж: "действовать гибко, действовать маневренно для того, чтобы этих бойцов сохранить для последующих боевых действий, для освобождения утраченной территории.

В то же время представитель ОСГВ Таврия отметил, что в последние дни оккупанты обстреливают из артиллерии и ракет населенные пункты Покровского района Донецкой области к западу от Авдеевки.

"Это показывает, во что может превратиться каждый из этих населенных пунктов после того, как линия фронта сдвинется немного западнее. Именно поэтому важно держать Авдеевку, именно поэтому важно держать каждый украинский город", - резюмировал Лиховий.