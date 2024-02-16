ВОЙНА В Украине НАТО откроет инновационный учебный центр для подготовки бойцов ВСУ

2024-02-16 20:34

Страны НАТО планируют открыть учебный центр для подготовки бойцов Вооруженных сил Украины, что поможет Киеву перейти к стандартам Альянса. Об этом сообщает испанская газета El País со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что новый проект дополнит учебную миссию Европейского союза. Он должен помочь Украине не только осуществить военную подготовку своих военнослужащих, но и научить их стратегии военного управления.

Издание пишет, что проект будет реализован, чтобы помочь ВСУ отвечать стандартам НАТО.

Министры обороны стран НАТО во время своих встреч в Брюсселе на этой неделе оформят детали проекта. Очевидно, он получит окончательное одобрение на саммите НАТО в Вашингтоне в июле.

В настоящее время союзники Украины обсуждают, как будет финансироваться новый центр и какой тип инструкторов следует привлечь.