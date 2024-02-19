ВОЙНА В Украине Министр юстиции Денис Малюська пояснил, как заключенные могут помочь на войне

2024-02-19 13:32

Заключенным можно "дать лопату", а не оружие и отправить на войну. Об этом в эфире телемарафона заявил министр юстиции Украины Денис Малюська.

"Анализ того, безопасны ли они для несения военной службы, не займет много времени, ведь все заключенные уже проходили тестирование на определение риска совершения повторных преступлений", - сказал министр.

Он добавил, что далеко не все осужденные могут представлять угрозу для других.

"Мне сложно представить, какую опасность в рядах ВСУ будут представлять те, кто был осужден за нарушение правил ПДД, когда последствия были непреднамеренными, или те, кто совершил коррупционное нарушение. Они убивать из автомата своих собратьев точно не будут. Но и следует понимать, что быть в армии сейчас - это не только защищать Родину с оружием в руках, а это и строить разные вещи. Рискованно давать автомат, давайте дадим лопату", - сказал он.