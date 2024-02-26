ВОЙНА В Украине Авіасполучення в Україні може запрацювати вже цього року

2024-02-26 10:27

Авіасполучення в Україні може запрацювати вже цього року, — гендиректор Міжнародної ради аеропортів Європи.

Наразі це може значно спростити доставку термінових вантажів для військових.

«З високою вірогідністю думаю, що перші польоти в Україні почнуть виконуватися до кінця 2024 року. Попри військові ризики Україна не зупиняє потяги, а вони є дуже повільними на відміну від літаків. Проте всі чомусь вирішили, що авіація більш небезпечна», — заявив Олів'є Янковець.

Він додав, що Державіаслужба вже вивчає ті частини повітряного простору, в яких можливі безпечні польоти.