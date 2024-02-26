ВОЙНА В Украине В Україні хочуть посилити мобілізацію – поліцейським доведеться йти на фронт

2024-02-26 14:31

В Україні хочуть посилити мобілізацію поліцейськими, – вважає керівник Нацполіції.

«У тексті нового законопроекту щодо посилення мобілізації в Україні є норма, яка передбачає мобілізацію поліцейських та працівників інших правоохоронних органів. Однак, за потреби призов правоохоронців до військової служби можуть посилити», - заявив Іван Вигівський.

Він також додав, що якщо ситуація на фронті погіршиться, воювати доведеться не лише поліцейським, а й рятувальникам та іншим представникам силових структур.

Нагадаємо, станом на сьогодні в країні є більше 500 тисяч працівників різних правоохоронних органів, які фактично чомусь мають бронь від мобілізації. А між тим, це вже добре навчані бійці, які вправно володіють зброєю та вже склали присягу на вірність Україні. До того ж захист цивільного населення від будь якого ворога є їхнім обов"язком, який навіть закріплено в Конституції.