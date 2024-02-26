ВОЙНА В Украине Україна не застосовуватиме надпотужну зброю західних партнерів на територіях інших держав

2024-02-26 09:37

Україна не застосовуватиме зброю партнерів на територіях інших держав — лише на українських тимчасово окупованих землях, — заявив Президент України Володимир Зеленський.

"Я узагальнено відповім: якщо цей літак працює над тимчасово окупованою територією України – застосовуємо нашу зброю, якщо на інших напрямках – застосовуємо українську зброю. Україна не має можливості, не має права і ніколи не буде застосовувати зброю партнерів на інших територіях, окрім української тимчасово окупованої території", – наголосив український лідер.

Він подякував українським воїнам за ефективну роботу у знищенні ворожої техніки, а партнерам - за підтримку України в боротьбі з агресією рашистів.