ВОЙНА В Украине Стала відома головна конкурентна перевага України у війні проти рашистів

2024-02-26 13:32

Всі розуміють, що швидкість і реакція є вкрай важливими для того, щоб асиметрично перемагати на полі бою. Тому що у нас ніколи не буде стільки людей, скільки є в рф, але у нас є 300 тисяч інженерів, у нас уже є 200 компаній які виробляють лише БпЛА, і ці компанії з'являються майже щодня. Тому це наша перевага, яку потрібно масштабувати.

— сказав міністр цифрової трансформації під час форуму "Україна. Рік 2024".

Він заявив, що 90% дронів для фронту зараз створюються всередині України. Наша країна досягне мети виробництва 1 млн БпЛА на рік.

Крім цього Михайло Федоров повідомив, що аналоги дронів "Ланцет" розробляє 7 українських компаній. Уже скоро почнуться контрактування, а поки БпЛА проходять останні випробування.