ВОЙНА В Украине В ВСУ пояснили, почему наши силы отошли от небольших сел под Авдеевкой

2024-02-28 15:38

Украинские силы отошли от сел Степное и Пивничное под Авдеевкой. Об этом заявил спикер пресс-центра Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лиховой в эфире телемарафона Единые новости.

По его словам, на Авдеевском направлении также была стабилизирована линия обороны в районах Тоненького, Орловки и Бердычей.

"На Авдеевском направлении наши подразделения совершили отход от небольших сел - Пивничное и Степное", - рассказал Лиховой.

Он добавил, что до войны в этих населенных пунктах было вместе до 100 жителей.

Ожесточенные бои за Пивничное продолжались со вчерашнего вечера и ночью, добавил Лиховой.

"Враг понес здесь большие потери", - добавил военный.