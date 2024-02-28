В ВСУ пояснили, почему наши силы отошли от небольших сел под Авдеевкой

Украинские силы отошли от сел Степное и Пивничное под Авдеевкой. Об этом заявил спикер пресс-центра Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лиховой в эфире телемарафона Единые новости.
По его словам, на Авдеевском направлении также была стабилизирована линия обороны в районах Тоненького, Орловки и Бердычей.
"На Авдеевском направлении наши подразделения совершили отход от небольших сел - Пивничное и Степное", - рассказал Лиховой.
Он добавил, что до войны в этих населенных пунктах было вместе до 100 жителей.
Ожесточенные бои за Пивничное продолжались со вчерашнего вечера и ночью, добавил Лиховой.
"Враг понес здесь большие потери", - добавил военный.