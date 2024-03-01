ВОЙНА В Украине Для Украины уже заказали партию новейших самоходных артустановок DITA

2024-03-01 21:36

Нидерланды заказали в Чехии для Украины девять новейших самоходных артустановок DITA. Об этом сообщает Министерство обороны Нидерландов.

"Гаубица DITA - это современная система огня, способная поражать цели на расстоянии десятков километров. Украина нуждается в этом оружии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это оружие является частью крупного голландского заказа для Украины и его поставляют два производителя оружия в Чехии.

Как пишет Defense Express, производителем DITA является чешская частная оборонная компания Excalibur Army.

САУ имеет высокий уровень автоматизации, при котором численность экипажа составляет всего два человека, а башня по существу "беспилотная" с автоматической подачей снарядов. Система управления огнем позволяет принимать целеуказание от разведывательных БПЛА и имеет опцию выбора типа боеприпаса для поражения того или иного вида цели.

DITA оснащена стволом протяженностью 47 калибров, что обеспечивает дальность стрельбы до 39 километров. Начальный темп ведения огня – 6 выстрелов в минуту, постоянный – 5 выстрелов в минуту, покинуть позицию эта САУ может всего за 45 секунд.