Жизнь Неизвестные факты о 8 марта: как акция протеста стала женским днем

2024-03-08 18:28

В Украине сегодня празднуют Международный женский день. Однако вокруг 8 марта периодически разгораются дискуссии, его даже хотели отменить. Что же это за праздник и с чего он начался.

В 1857 году в Нью-Йорке работницы текстильной промышленности вышли на улицы Манхэттена, требуя повышения зарплаты, улучшения условий труда и равноправия между мужчинами и женщинами. Митинг был разогнан полицией, но 50 лет спустя ситуация повторилась. Сейчас достоверность этого факта многие подвергают сомнениям, потому что в прессе тех времен не было упоминаний о митинге, а 8 марта 1857 года было воскресеньем.

Есть версия, довольно скандальная, о том, что в этот день протестовали не текстищильцы, а женщины легкого поведения. Они требовали выплатить зарплату матросам, которые воспользовались их услугами, но могли заплатить.

В 1910 году массовые женские демонстрации прошли по всей территории США, а в Копенгагене состоялась Международная конференция женщин-социалистов. Там инициативу взяла на себя коммунистка Клара Цеткин, активная защитница женских прав. Считается, что именно по ее предложению на Конференции в Копенгагене решили ежегодно отмечать День солидарности женщин в борьбе за политические, экономические, социальные права.

На Конференции, в которой приняли участие более 100 представительниц из 17 стран мира, решили выбрать конкретный день, чтобы привлечь общественное внимание к этой проблеме. В резолюции, предложенной Кларой Цеткин, в частности, говорилось:

"В полном соответствии с классово-сознательными политическими профсоюзными организациями пролетариата в каждой стране социалистки всех стран ежегодно проводят Женский день, который в первую очередь служит агитации за предоставление женщинам избирательного права. Это требование должно быть выдвинуто как составная часть всего женского вопроса в целом и в полном соответствии с социалистическими взглядами. Женскому дню следует повсеместно придавать международный характер, и он всюду должно быть тщательно подготовлен".

Дату так и не выбрали, и поэтому в 1911 году первый Международный женский день во многих европейских странах отметили 19 марта. Женщины Германии выбрали эту дату, потому что именно 19 марта 1848 г. король Пруссии перед угрозой вооруженного восстания пообещал провести реформы - включая введение избирательного права для женщин.

Существует еще одна версия празднования женского дня именно 8 марта. Согласно этой версии, Цеткин хотела связать историю женского социалистического движения с историей еврейского народа. Широко известна легенда, по которой возлюбленная персидского царя Ксеркса по имени Эсфирь, воспользовавшись своими чарами на него, спасла народ иудеев от истребления. По легенде это произошло именно в день 13 Адара по еврейскому календарю, и этот день стал праздноваться как праздник Пурима. Дата празднования Пурима в иудейском религиозном календаре скользящая, но именно в 1910 году она выпадала на 8 марта.

Дату 8 марта предложила немка Елена Грюнберг накануне Первой мировой войны.

В союзе 8 марта стало официальным праздником только в 1965 году, до того это был обычный рабочий день. Существовала традиция: ежегодно политики отчитывались перед людьми о том, какие изменения произошли в государственной политике в отношении женщин.

В 1977 году СССР предложил ООН ввести День борьбы за женские права во всех странах, предложение поддержали. 16 декабря 1977 Генеральная ассамблея ООН в своей резолюции 32/142 призвала все государства провозгласить в соответствии с их историческими и национальными традициями любой день года Международным днем прав женщин и мира, создавать благоприятные условия для искоренения дискриминации женщин и для их полного и равноправного привлечения к социальному развитию. Это решение было принято после окончания Международного года женщины (1975) и Десятилетия женщин ООН (1976-1985), которые ранее были провозглашены Генеральной ассамблеей.

Сегодня официально 8 Марта празднуют только в странах бывшего совка и в некоторых других, таких как Китай, Северная Корея, Ангола, Камбоджа, Лаос, Македония, Непал. В них 8 Марта является выходным днем ​. В некоторых государствах в этот день выходной имеют исключительно женщины. Другие же страны продолжают работу, но это не значит, что они его не празднуют.