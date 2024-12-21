Жизнь СБУ провела обшуки у колишнього в.о. заступника гендиректора КП «Київпастранс» Павла Кирилюка

2024-12-21 18:06

Працівники столичного СБУ провели обшуки у колишнього в.о. заступника гендиректора КП «Київпастранс» Павла Кирилюка та його спільників. Про це повідомляє «Київ оперативний» https://t.me/ kyivoperat/161120

Звільнили його ще на початку 2024 року, але схеми ніхто не прикрив — Кирилюк і далі «керує» підприємством через своїх людей.

За час його роботи розпиляли близько 2,5 мільярда гривень. Гроші йшли через «свої» компанії, які роками отримували мільйони з міського бюджету. Наприклад, договір на реконструкцію трамвайної лінії на майже 9 мільйонів гривень. Роботи вже були виконані іншою компанією, але гроші все одно «освоїли».

І так, це все, в той час коли вся Україна збирає на дрони, тепловізори та РЕБ! Що з цього має Кирилюк і його поплічники? Ну як мінімум вже є підозри від СБУ.

Ну і звичайно, всі хто над Кирилюком ні сном ні духом не в курсі як так сталось! «ой, а кто єта сделал»?