Политика ABC News выплатит 15 млн долларов фонду Трампа, чтобы урегулировать скандал о клевете

2024-12-21 14:36

ABC News выплатит 15 миллионов долларов "президентскому фонду и музею" Дональда Трампа чтобы урегулировать иск о клевете, связанный с заявлением ведущего Джорджа Стефанопулоса. Об этом сообщает CNN.


Отмечается, что соглашение предусматривает также выплату миллиона долларов адвокатских гонораров Трампа и публичные извинения.

В заявлении, которое будет добавлено к статье, ставшей предметом иска, говорится: "ABC News и Джордж Стефанопулос сожалеют о заявлениях в отношении президента Дональда Дж. Трампа, сделанных во время интервью Джорджа Стефанопулоса с представителем Нэнси Мейс на канале ABC 10 марта 2024".

"Мы рады, что стороны достигли соглашения об урегулировании дела на условиях, поданных в суд", - говорится в заявлении представителя ABC News.

Иск Трампа в федеральный суд Флориды касался заявлений Стефанопулоса, сделанных в ходе интервью с представительницей Республиканской партии Нэнси Мейс в марте. Ведущий десять раз заявил, что суд присяжных признал Трампа виновным в изнасиловании Е. Джин Кэрролл.

Кэрролл утверждала, что Трамп изнасиловал ее в 1990-х годах в универмаге, а затем оговорил ее, отрицая обвинения. В 2023 году суд присяжных установил, что Трамп совершил сексуальное насилие над Кэрролл, но не признал факта изнасилования. Кэрролл было присуждено 5 миллионов долларов компенсации, а позже – еще 83,3 миллиона за клевету.

Трамп заявлял, что комментарии Стефанопулоса были "ложными, злонамеренными и наносящими вред его репутации". В июле 2023 года судья разрешил продолжить рассмотрение дела, отметив, что высказывания Стефанопулоса существенно отличались от формулировки приговора суда.

Соглашение было достигнуто через день после того, как судья постановил, что Трамп и Стефанопулос должны дать показания на следующей неделе. В результате готовящийся к возвращению в Белый дом Трамп сможет избежать юридических рисков, связанных со показаниями под присягой.

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