Спорт Александр Усик признался, что попытается досрочно отправить Тайсона Фьюри в нокаут

2024-12-20 16:44

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александр Усик рассказал, на что настраивается в предстоящем реванше с экс-чемпионом Тайсоном Фьюри.

По словам украинского боксера, если ему представится такая возможность в бою, то он постарается завершить поединок досрочной победой.

"Легче точно не будет. Я думаю, что будет еще труднее. Я всегда настраиваюсь на тяжелый бой. Я настраиваюсь на такие вещи. Мне не нужно, чтобы было легче. Бриллианты нельзя найти в легкости, потому что их там нет. Вы не можете добиться успеха без упорного труда. Все, что дается легко, не растет хорошо.

В первом бою против Фьюри это не я решил, а небесные силы, что я выиграю таким образом, решением судей, а не нокаутом. Но если у меня будет возможность нокаутировать Тайсона Фьюри в реванше, я ею воспользуюсь", - приводит слова Усика Daily Mail.

Реванш Усик - Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. В мае этого года в бою за звание абсолютного чемпиона украинец одержал победу над британцем раздельным решением судей.

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