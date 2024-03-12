ВОЙНА В Украине Владимир Зеленский провел срочное заседание Ставки по вопросу создания оборонительных линий

2024-03-12 08:25

Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Обсуждалась ситуация на фронте и строительство фортификаций, сообщил глава государства в Telegram.

"Ставка. Подробные сведения от командования о ситуации на поле боя. Доклады главкома Александра Сырского, начальника Генштаба Анатолия Баргилевича, командующих на местах. Купянское, Лиманское, Бахмутское, Авдеевское, Марьинское, южное направления, операции морской пехоты", - написал он.

Также на Ставке заслушали доклады министра обороны Рустема Умерова и главы Минстратегпрома Александра Камышина по обеспечению фронта всем необходимым.

"Фактическое и будущее поступление снарядов, ракет и другого вооружения. Собственное производство", - уточнил Зеленский.

Кроме того, премьер-министр Денис Шмыгаль опубликовал отчет о темпах возведения новых оборонных рубежей.

"Защита в три полосы протяженностью 2000 километров - масштабная задача, но сейчас темпы хорошие. Рассчитываю на своевременное завершение", - отметил президент.


subscriber subscriber

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

видео Российские добровольцы заявили, что прорвали границу рф

2024-03-12 16:05

Четыре из пяти украинских беженцев в Германии не планируют возвращаться

2024-03-12 12:27

Сколько в Украине вынесено судовых приговоров по делам об уклонении от мобилизации

2024-03-12 10:26

Владимир Зеленский провел срочное заседание Ставки по вопросу создания оборонительных линий

2024-03-12 08:25
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

видео Российские добровольцы заявили, что прорвали границу рф 2024-03-12 16:05
Четыре из пяти украинских беженцев в Германии не планируют возвращаться 2024-03-12 12:27
Сколько в Украине вынесено судовых приговоров по делам об уклонении от мобилизации 2024-03-12 10:26
Владимир Зеленский провел срочное заседание Ставки по вопросу создания оборонительных линий 2024-03-12 08:25