ВОЙНА В Украине Владимир Зеленский провел срочное заседание Ставки по вопросу создания оборонительных линий

2024-03-12 08:25

Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Обсуждалась ситуация на фронте и строительство фортификаций, сообщил глава государства в Telegram.



"Ставка. Подробные сведения от командования о ситуации на поле боя. Доклады главкома Александра Сырского, начальника Генштаба Анатолия Баргилевича, командующих на местах. Купянское, Лиманское, Бахмутское, Авдеевское, Марьинское, южное направления, операции морской пехоты", - написал он.



Также на Ставке заслушали доклады министра обороны Рустема Умерова и главы Минстратегпрома Александра Камышина по обеспечению фронта всем необходимым.



"Фактическое и будущее поступление снарядов, ракет и другого вооружения. Собственное производство", - уточнил Зеленский.



Кроме того, премьер-министр Денис Шмыгаль опубликовал отчет о темпах возведения новых оборонных рубежей.



"Защита в три полосы протяженностью 2000 километров - масштабная задача, но сейчас темпы хорошие. Рассчитываю на своевременное завершение", - отметил президент.





