Володимир Зеленський виключає ймовірність нового наступу з білорусі, зокрема і на Київ

Володимир Зеленський в інтерв’ю французьким медіа BFM TV та Le Monde заявив, що сил для нового наступу в рашисті нема, однак Україна все одно будує фортифікаційні укріплення на кордоні з білоруссю.
«Ніхто не говорить, що вони спроможні прийти з білорусі. Ми вважаємо, що ядро російської армії було знищено, але тим не менш, ми для себе будуємо фортифікаційні споруди. Це окрема велика робота», – пояснив президент.
За його словами, наразі є три лінії оборони довжиною понад тисячу кілометрів, і процес будівництва триває постійно.
– Фортифікації будуються – це три лінії проти ворога в окремих областях нашої держави, контактних лініях, лініях Сходу нашої держави, Півдня і на Півночі, – наголосив глава держави.