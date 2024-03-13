ВОЙНА В Украине Володимир Зеленський виключає ймовірність нового наступу з білорусі, зокрема і на Київ

2024-03-13 12:28

Володимир Зеленський в інтерв’ю французьким медіа BFM TV та Le Monde заявив, що сил для нового наступу в рашисті нема, однак Україна все одно будує фортифікаційні укріплення на кордоні з білоруссю.

«Ніхто не говорить, що вони спроможні прийти з білорусі. Ми вважаємо, що ядро російської армії було знищено, але тим не менш, ми для себе будуємо фортифікаційні споруди. Це окрема велика робота», – пояснив президент.

За його словами, наразі є три лінії оборони довжиною понад тисячу кілометрів, і процес будівництва триває постійно.

– Фортифікації будуються – це три лінії проти ворога в окремих областях нашої держави, контактних лініях, лініях Сходу нашої держави, Півдня і на Півночі, – наголосив глава держави.