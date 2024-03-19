ВОЙНА В Украине Звезда сериала Сверхъестественное Джаред Падалеки впервые лично обратился к украинцам

2024-03-19 12:27

Американский актер Джаред Падалеки, известный по роли в сериале Сверхъестественное, поддержал Украину. Об этом сообщается на Telegram-канале UNITED24.

До недавнего времени позиция одного из "братьев Винчестеров" оставалась неоднозначной, поскольку он долгое время не возвучивал своего мнения, а рашисты распространяли фейковые видео о знаменитости.

Однако на этот раз Джаред Падалеки лично обратился к украинцам и выразил тёплые слова поддержки нашего народа в войне с россией.

"Я Джаред Падалеки, и я поддерживаю Украину. Слава Украине!", - сказал он.