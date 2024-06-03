ВОЙНА В Украине Мобилизация полицейских: на защиту страны от врага могут отправить каждого третьего копа

2024-06-03 13:32

По новому закону ожидаются заметные изменения в мобилизации полицейских. Сотрудники полиции обязаны перейти со специального учета на всеобщий военный.

Это не означает автоматическую мобилизацию, но право на отсрочку у них исключается. Для полицейских остается возможность бронирования.

По данным разнеых источников, планируется мобилизация от 30 до 50% личного состава полицейских. Это позволит укрепить обороноспособность Украины сотнями тысяч хорошо подготовленных, мотивированных и уже обученных бойцов.

При этом копы получили и больше полномочий. По новому закону о мобилизации сотрудники полиции вместе с ТЦК могут уже легально помогать работникам ТЦК в принудительной доставке призывников в центры комплектования.