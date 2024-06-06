ВОЙНА В Украине Экс-лидер Тартак Александр Положинский сейчас несет военную службу в Киеве - ведет программу на радио

2024-06-06 14:29

Украинский музыкант, экс-лидер группы Тартак Александр Положинский рассказал, чем занимается на службе и где находится.

По его словам, военное руководство поставило ему задачу. В настоящее время он находится в Киеве и в рамках исполнения служебных обязанностей ведет программу на Армия FM.

"Это программа, которую я делаю в рамках своей службы на Армия FM, где часть работников и ведущих - это военнослужащие Вооруженных сил Украины. Меня туда направило руководство мое. Сказали: "Так, иди на радио, делай программу". Я кручу разную музыку, зарубежную и украинскую, ко мне часто приходят гости", - рассказал он.

Положинский также рассказал об операции на глазах, которую он перенес в марте. Артист признался, что имел проблемы со зрением. Особенно это было заметно, когда он был на фронте и выполнял боевые задания.

"Это, можно сказать, плановая операция. У меня давно начались проблемы со зрением. Сейчас наконец благодаря тому, что я прохожу службу в Киеве и получил направление из госпиталя, мне сделали операцию. Я очень доволен. Именно во время пребывания на фронте и разных полевых выходов я испытал неудобства, связанные с тем, что я вынужден ходить в линзах", - признался певец.