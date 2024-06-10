ВОЙНА В Украине Центр противодействия дезинформации опроверг фейки о наступлении врага на Сумщине

2024-06-10 14:31

Активных боевых действий в приграничной области сейчас нет. Враг пытался прощупать оборону в направлении Рыжевки, а то, что по этому поводу сообщает председатель Чечни Рамзан Кадыров, - вброс, направленный на расшатывание ситуации в Украине. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.



"Сумская область. По состоянию на данный момент - это не начало того же, что было в Харьковской области. Россияне попытались прощупать оборону в направлении Рыжевки, которая является "спутником" российского Теткино. Активных действий в пограничье пока нет. Силы обороны ситуацию контролируют, враг получил огневое поражение. Сравнивать ситуацию с Харьковской областью по состоянию на 8:00 не стоит. Остается ли угроза действий россиян в пограничье - да", - утверждает Коваленко.



Вчера, 9 июня, Кадыров заявил, что его бойцы якобы захватили пограничную деревню Рыжевка в Сумской области, которая на самом деле находится в серой зоне, и туда уже заходили российские диверсионно-разведывательные группы, но ситуация в селе не менялась с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации.



Аналитики DeepState отметили, что большой целесообразности бросать туда Силы обороны нет, потому что тогда придется контролировать российское Теткино.



"Планирует ли враг провести аналогичную, как возле Волчанска, операцию - планирует. Сделает ли он это - покажет время", - добавили аналитики.