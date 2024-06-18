ВОЙНА В Украине На россии сгорела еще одна нефтебаза, поврежден большой терминал нефтепродуктов

2024-06-18 12:27

В ночь на вторник на россии под удар попала еще одна нефтебаза - в Темрюкском районе Краснодарского края. Об этом сообщил Telegram-канал ASTRA 18 июня.

По данным источников, сегодня ночью жители Темрюкского района сообщали в местных чатах о взрывах.

Утверждается, что был атакован терминал по перевалке наливных нефтепродуктов и химических грузов ООО Югнефтехимтранзит в поселке Чушка. Там возник пожар, поврежден трубопровод и технические помещения. При этом пострадавших якобы нет.

"Предварительно атака была осуществлена ​​с помощью украинских ракет Нептун", - говорится в сообщении.