ВОЙНА В Украине Армия Украины первой в мире официально создала новый род войск - Силы беспилотных систем

2024-06-27 09:31

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, утвердивший решение Совета нацбезопасности и обороны о создании Сил беспилотных систем в Украине. Об этом свидетельствует соответствующий документ, опубликованный на сайте президента.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 25 июня 2024 г. О создании в структуре Вооруженных Сил Украины Сил беспилотных систем как отдельного рода сил", - говорится в нем.

Указ президента вступает в силу со дня его опубликования.

Как известно, 11 июня Минобороны объявило о создании нового рода войск ВСУ - Сил беспилотных систем.

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