Армия Украины первой в мире официально создала новый род войск - Силы беспилотных систем

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, утвердивший решение Совета нацбезопасности и обороны о создании Сил беспилотных систем в Украине. Об этом свидетельствует соответствующий документ, опубликованный на сайте президента.
"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 25 июня 2024 г. О создании в структуре Вооруженных Сил Украины Сил беспилотных систем как отдельного рода сил", - говорится в нем.
Указ президента вступает в силу со дня его опубликования.
Как известно, 11 июня Минобороны объявило о создании нового рода войск ВСУ - Сил беспилотных систем.