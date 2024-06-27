ВОЙНА В Украине На Харьковском направлении Армия Украины сумела перехватить тактическую инициативу

2024-06-27 15:37

Бои с врагом продолжаются на Харьковском направлении. Силы обороны теперь принимают инициативу. Об этом заявил командир батальона беспилотных авиационных комплексов Ахиллес Отдельной штурмовой бригады 92-й имени Ивана Сирко Юрий Федоренко в эфире Киев24.

"В определенной степени Силы обороны сейчас в свою пользу перебирают тактическую инициативу и я верю в успех и возможность деоккупации Харьковской области, но для этого нужно время и поддержка", - подчеркнул он.

Силы обороны при поддержке украинской нации, имея дополнительное вооружение, которое поступает в рамках помощи стран-партнеров, ведут системную работу по тотальному уничтожению врага на поле боя, добавил Федоренко.

По его словам, за каждую позицию, которую удается деоккупировать, происходит встречное сражение от врага. Противник там пытается контратаковать численным количеством имеющегося у него личного состава с тем, чтобы вернуть себе позицию.

Он добавил, что врага необходимо уничтожать и на территории РФ, то есть бороться с самим источником проблем, что Силы обороны эффективно делают, пользуясь разрешением бить по территории России определенным западным вооружением и собственными БПЛА.