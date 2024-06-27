ВОЙНА В Украине Будут ли в Украине электронные повестки: что говорят в парламенте

2024-06-27 17:37

Украинское правительство и военные имеют общее видение в этом вопросе.

Сейчас в Украине не будут вводить электронные повестки. Также возможности не рассматривает правительство и военное руководство.

Об этом заявил представитель комитета Верховной Рады по нацбезопасности, обороне и разведке Федор Вениславский.

По его словам, вопрос о возможности оформления электронных повесток пока не поднимается. Хотя, отметил народный депутат, когда рассматривался законопроект, такая дискуссия существовала. Сейчас об этом речь не идет. Это также общая позиция Министерства обороны, главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, Офиса президента и профильного комитета парламента.

"Было принято консенсуальное решение, что сейчас это преждевременно", — подчеркнул Федор Вениславский.

Нардеп подчеркнул, что сейчас также не обсуждают внесение изменений в законы, которые могли бы предусматривать оповещение или оформление электронных повесток.