ВОЙНА В Украине 32-річний броньований від мобілізації інспектор благоустрою побив матір військовослужбовців

2024-07-20 17:05

19 липня в Києві інспектор благоустрою міста Києва Ярослав Рожковський побив матір двох військовослужбовців.

Між чиновником і потерпілою виникла словесна перепалка, під час якої Рожковський похизувався своїм бронюванням і сказав, жінці, нехай замість нього воюють її сини. Після перепалки, яка супроводжувалась нецензурною лайкою в сторону жінки похилого віку, чиновник кілька разів вдарив її рукою та ногами.

Зараз жінка знаходиться у відділенні нейрохірургії Київської міської клінічної лікарні №12 зі струсом мозку. Вирішується питання щодо подальшого лікування.

Волонтерські і патріотичні організації готують звернення до президента України із закликом зупинити свавілля чиновників, заброньованих від мобілізації. Адже сам інспектор Рожковський, зрозумівши, що накоїв, намагається вийти сухим із води – через погрози і спроби підкупу, та звертається по допомогу до своїх покровителів.

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32-річний броньований від мобілізації інспектор благоустрою побив матір військовослужбовців 2024-07-20 17:05
Пересечение границы с Резерв+: какая информация должна быть в военно-учетном документе 2024-07-20 13:30