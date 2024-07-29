ВОЙНА В Украине Эксперты Defense Express подтвердили, что удар Украины по Оленье стал рекордным

2024-07-29 12:28

Удар по аэродрому Оленья в минувший уикенд стал рекордным по расстоянию для украинских дронов. Об этом заявил военный эксперт Defense Express Иван Киричевский в эфире Эспрессо.

"Пока нам мало известно о результатах атаки наших дронов на аэродром Оленья. Впрочем, что интересно – украинские дроны на расстояние 1800 км еще не долетали. Если даже очень примитивно считать расстояние от государственной границы, то это для Сил обороны является рекордом", - сказал Киричевски.

При этом он отметил, что результаты атак по военным целям на россии сразу обнаружить сложно, однако оккупанты со временем могут сами раскрыть детали.

"В частности, когда мы ударили по аэродромам Энгельс и Дягилево, то была информация, что поврежден один Ту-95 и Ту-22М3. А через пол года россияне открыли дело об этих ударах, где заявили о восьми поврежденных бомбардировщиках. Поэтому, думаю, впоследствии мы узнаем больше об атаке на аэродром Оленья. Но сам факт, что у нас появился дальнобойный дрон, который имеет расстояние поражения, как ракета Tomagawk. Такой себе Tomagawk с крыльями, и россиянам от этого очень нехорошо", - резюмировал эксперт.