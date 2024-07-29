ВОЙНА В Украине В Минобороны прояснили ситуацию с электронными повестками

2024-07-29 14:31

Юридических оснований для отправки электронных повесток на сегодняшний день нет. Об этом заявил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин в интервью NV.

"Сейчас для этого отсутствует нормативно-правовая база. Так что юридических оснований для этого пока нет. Технически разработчики программы могут сделать это в те или иные сроки. Но для этого должна быть юридическая основа. Это зависит уже не от нас, не от министерства", – утверждает чиновник.

По его словам, люди обновили свои контактные данные – телефоны, адреса.

"Сейчас согласно нынешней нормативно-правовой базе, можно присылать повестки заказным письмом с описанием вложения. Соответственно, это механизм, который будет применяться. Об электронных повестках пока вообще речь не идет", - сказал Лазуткин.

Представитель ведомства заявил, что необходимости выдавать повестки на улицах не будет, если все обновят свои военно-учетные данные, а нарушители правил военного учета самостоятельно появятся в ТЦК и СП или зарегистрируются в приложении "Резерв+".

Он добавил, что в ТЦК есть база, и если они понимают, куда обращаться к военнообязанному, то соответственно им не нужно выходить его искать.