ВОЙНА В Украине рф продолжит тактическое продвижение в Украине в ближайшие недели — британская разведка

2024-07-30 20:48

 

По данным западной разведки, россияне продвинулись на север в город Нью-Йорк.

Российская армия продолжит совершать тактические продвижения на востоке в ближайшие недели.

Об этом сообщает разведка Британии со ссылкой на Министерство обороны страны на платформе X.

"В июле 2024 года российские сухопутные войска (ВС РФ) продолжали непрерывные обстрелы в центральной части Донецкой области. ВС РФ уверенно продвигались на мероприятие, взяв под контроль несколько сел и приблизившись к логистического узла Покровска", — говорится в сообщении.

По данным западной разведки, россияне также продвинулись на север в город Нью-Йорк, расположенный на линии фронта с 2014 года.

"Город почти наверняка является объектом борьбы между РФ и Вооруженными силами Украины. По всей вероятности, Россия продолжит осуществлять тактические продвижения в ближайшие недели. Однако ее общая оперативная способность остается ограниченной из-за нескольких факторов, среди которых — высокий уровень оттока личного состава, ограничена подготовка и нехватка офицеров", — отмечает ведомство.

Напомним, по информации американского Института изучения войны, на фронте в Украине появились новые российские дроны.

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