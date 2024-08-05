Бывший ровенский военком снова задержан - теперь по обвинению в срыве мобилизации

Бывший ровенский военком Сергей Луцюк снова задержан, ему сообщено новое подозрение. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.
Сообщается, что экс-чиновника поставлено в известность о новом подозрении по факту препятствования законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований - в содействии в уклонении от военной службы военнообязанными во время мобилизации.
Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, ранее ему было сообщено о подозрении по факту незаконного обогащения более чем на 46 млн грн, а также в превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий и грабеже.