ВОЙНА В Украине Бывший ровенский военком снова задержан - теперь по обвинению в срыве мобилизации

2024-08-05 12:28

Бывший ровенский военком Сергей Луцюк снова задержан, ему сообщено новое подозрение. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

Сообщается, что экс-чиновника поставлено в известность о новом подозрении по факту препятствования законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований - в содействии в уклонении от военной службы военнообязанными во время мобилизации.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее ему было сообщено о подозрении по факту незаконного обогащения более чем на 46 млн грн, а также в превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий и грабеже.