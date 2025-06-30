Політика Верховна Рада готує закон, який регулюватиме проведення виборів після завершення воєнного стану

2025-06-30 10:27

Парламент працює над законопроєктом, який регулюватиме проведення виборів після завершення воєнного стану. Про це заявив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук в ефірі ТВ, передає Укрінформ.

Спікер парламенту наголосив, що Україна потребує нового нормативного акта, який забезпечить проведення так званих "повоєнних" виборів.

"Ми моделюємо базові сценарії, щоб забезпечити українцям реалізацію їхнього конституційного права на вибір. Вибори повинні відбутися в Україні, і я переконаний, що ми зможемо знайти необхідний законодавчий компроміс", — зазначив Стефанчук і додав, що характер викликів, які стоятимуть перед країною після війни, значною мірою залежатиме від її умов завершення.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вважає, що вумовах війни неможливо забезпечити голосування для військових, мільйонів громадян на тимчасово окупованих територіях і за кордоном.