ВОЙНА В Украине На Южноукраинской АЭС произошла авария – директор Центра исследований энергетики

2024-09-04 20:48

По словам Харченко, вероятнее всего, Южноукраинская АЭС пойдет на ремонт, что повлияет на продолжительность графиков отключения света.

На Южноукраинской АЭС Николаевской области вышел из строя энергоблок мощностью 600 МВт.

Об этом сообщил народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк.

"У нас снова проблемы на Южноукраинской АЭС. Две лишние очереди отключений от Укрэнерго сегодня – потому что энергоблок на 600 МВт снизил выдачу. Скорее всего, на следующей неделе уйдет в ремонт", — написал нардеп.

Это впоследствии подтвердил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, ссылаясь на свои независимые источники.

"Снова авария на Южноукраинскую АЭС. Две лишние очереди отключений от "Укрэнерго" сегодня — потому что энергоблок на 600 МВт снизил выдачу. Скорее всего, на следующей неделе пойдет в ремонт", — говорится в его сообщении.

Официально энергетические компании не комментировали эту информацию на 11:20.

Между тем источник ZN.UA на энергорынке рассказал, что из-за определенных неисправностей на украинских атомных электростанциях не работают на полную мощность два блока АЭС. Речь идет о Хмельницкой станции и Южноукраинской.

"Один блок не работает на Хмельницкой АЭС. Его поломка произошла еще весной 2023, из-за чего потеряно 200 МВт мощностей. Также во вторник, 3 сентября, из строя вышел один из трех блоков на Южноукраинской атомной электростанции, создав дополнительный дефицит объемом 425 МВт", — сообщил источник.

Кроме того, по данным собеседника издания, на ПУАЭС вышел из строя главный циркуляционный насос. Для устранения этой проблемы может уйти много времени.

Напомним, "Укрэнерго" ввело графики отключения света на среду, 4 сентября.