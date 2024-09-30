ВОЙНА В Украине Генштаб подтвердил факт уничтожения вражеского ракетного арсенала около поселка Котлубань

2024-09-30 09:36

Ночью было нанесено поражение по арсеналу хранения и модернизации ракетно-артиллерийского вооружения российских оккупантов возле поселка Котлубань Волгоградской народнеой республики рф. Об этом говорится в официальном сообщении Генштаба.

По имеющейся информации, в преддверии удара в арсенал прибыл эшелон с иранскими ракетами.

Военный объект имел плотное прикрытие средствами РЭБ и ПВО, но наши подразделения успешно выполнили боевое задание. На территории арсенала пожар и детонация боеприпасов.

Операцию провели Силы беспилотных систем во взаимодействии с подразделениями Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, Главного управления разведки Министерства обороны Украины и Службы безопасности Украины.

"Силы обороны продолжают взрывать военный потенциал врага. Продолжение следует...", - добавили в сообщении.