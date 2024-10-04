ВОЙНА В Украине Сергей Жадан подытожил четыре с половиной месяца с момента своей мобилизации

2024-10-04 22:12

Украинский поэт, писатель, музыкант и военнослужащий Сергей Жадан подытожил четыре с половиной месяца от своей мобилизации.

В своем сообщении в соцсетях он рассказал о своем воинском звании и месте службы. Он прошел два месяца выучки и сейчас служит в батальоне сил поддержки НГУ Хартия, под руководством давнего друга Михаила Озерова. Сергей с собратьями занимается обустройством позиций бригады и отметил, что "набили кучу шишек на полевых дорогах возле Липцев".

За последние две недели Жадан стал штаб-сержантом второй категории службы военной журналистики секции гражданско-военного сотрудничества. Он отметил, что работа насыщенная, но очень важная: налаживание коммуникаций внутри подразделения, поддержка служб бригады, работа над развитием радио Хартия, медицинская помощь, патронатная деятельность и фандрайзинг.

"Честь работать на Силы обороны. Честь служить украинскому народу", - написал Сергей.

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ВОЙНА В Украине

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