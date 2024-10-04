ВОЙНА В Украине Украинку оштрафовали на 140 тысяч гривен за сообщения о передвижении работников ТЦК

2024-10-04 12:29

В Черниговской области женщину оштрафовали на 140 тысяч гривен за информирование о передвижении работников территориального центра комплектования и социальной поддержки. Об этом сообщила пресс-служба Полтавского ТЦК и СП.

Жительница Нежина в местном чате информировала о перемещениях военных, осуществляющих мобилизационные мероприятия.

В приговоре суда отмечается, что 6 мая она опубликовала по меньшей мере три сообщения о дислокации и перемещении военнослужащих ТЦК, а именно: "В сторону базара 7 зеленых, выписывают", "Возле Звездочки", "Возможно и было, но не видела своими глазами" , выложив при этом фото военных.

Суд решил, что такие действия препятствуют деятельности Вооруженных сил Украины, и вынес приговор - штраф в размере 8 236 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (140 тысяч гривен). Также в доход государства конфисковано вещественное доказательство - мобильный телефон марки Samsung Galaxy A32.