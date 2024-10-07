ВОЙНА В Украине Юрист объяснил, как узнать о наличии штрафа от ТЦК

2024-10-07 21:37

В условиях военного положения гражданам, нарушающим правила военного учета, грозит штраф на сумму от 17 тысяч гривен до 25 тысяч гривен. Если же нарушитель является чиновником или юридическим лицом, платить ему придется вдвое больше: от 34 тысяч гривен до 59,5 тысячи гривен.

О том, как узнать о наличии штрафа от ТЦК, объяснил юрист Дмитрий Франчук.

Как проверить, есть ли штраф от ТЦК

Правовед сообщил о нескольких способах проверки наличия штрафа за нарушение правил военного учета.

Как узнать о штрафе от ТЦК:

явиться в ТЦК по месту регистрации, чтобы получить информацию о наличии, сумме и причине наложения штрафа или о его отсутствии;

воспользоваться электронным сервисом "Дія": в разделе "Сервіси" выбрать "Вчинення заходів щодо штрафів за порушення правил військового обліку";

в мобильном приложении "Дія" в разделе "Послуги" выбрать "Вчинення заходів щодо штрафів за порушення правил військового обліку";

в случае получения почтового уведомления о наложении штрафа.

Также, по данным Минюста, информация о гражданах, относительно которых после штрафа от ТЦК открыли исполнительное производство, содержится в Автоматизированной системе исполнительного производства (АСИП).

Напомним, адвокат Ростислав Кравец объяснил, как повлияет сокращение сроков явки в ТЦК по повестке на мобилизационный процесс. С начала октября у военнообязанных на это вдвое меньше времени.

Также мы сообщали, что мужья, жены которых имеют инвалидность, могут выезжать за границу. Правда, для этого необходимо подготовить некоторые документы.