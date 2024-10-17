ВОЙНА В Украине Минобороны допустило к применению устойчивый к плохой погоде и РЭБ украинский дрон "Колдун"

2024-10-17 09:31

Министерство обороны кодифицировало и допустило к поставкам дрон отечественного производства Колдун, построенного по самолетной схеме. Об этом ведомство сообщило в Telegram.



"Дрон достаточно компактен по размерам, впрочем, мультифункциональный. Может, в частности, корректировать огонь артиллерии. Благодаря использованию высокотехнологичных материалов обладает устойчивостью к вражеским средствам радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.



Беспилотный комплекс использует созданный отечественными программистами специально для него софт для управления.



Плохие погодные условия не являются сдерживающим фактором для эксплуатации этого дрона.