Политика В Литве анонсировали новый пакет военной помощи Украине

2024-11-05 17:37

Глава Минобороны Литвы Лауринас Кащюнас анонсировал новый пакет военной помощи Украине.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Литвы.

Министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас, находясь с визитом в Киеве, сообщил, что в Украину в ближайшее время отправится новый пакет военной помощи. В частности, тепловизоры, беспилотники и другое оборудование, необходимое на поле боя.

Кроме того, на 2025 год Литва выделила еще 10 млн евро на закупку различных типов беспилотников для Украины у литовских производителей, а также планирует выделить 30 млн евро на поддержку Коалиции по противоминной деятельности, чешскую инициативу по боеприпасам и инвестиции в украинскую оборонную промышленность.