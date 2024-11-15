ВОЙНА В Украине На вооружение ВСУ принят новейший дистанционно-управляемый огневой модуль Пернач

2024-11-15 22:12

Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к использованию в подразделениях Сил обороны дистанционно-управляемый модуль Пернач отечественного производства. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что на турель Пернача устанавливается пулемет калибра 7.62 мм и блок системы управления с аккумулятором и камерой.

Оператор управляет модулем из безопасного укрытия, используя пульт и FPV-очки, на которые передается изображение с видеокамеры.

В целом в 2024 году принято на вооружение, кодифицировано, допущено к эксплуатации в ВСУ около 480 образцов вооружения и военной техники, около 290 из них - продукция отечественных оружейников.