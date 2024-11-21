ВОЙНА В Украине В Украине увеличили объемы отключений света

2024-11-21 17:37



Причиной временного усиления ограничений в Укрэнерго назвали повреждение линий передачи в результате обстрела российских агрессоров.

В Киеве и большинстве областей Украины увеличены объемы отключений электроэнергии. Об этом сообщило Укрэнерго в четверг, 21 ноября.

Указано, что введении во время воздушной тревоги аварийные отключения уже отменили. Но в дальнейшем в Киеве, а также в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях будут действовать следующие объемы отключений: с 8:00- 19:00 - две очереди отключений, с 19:00-22:00 - одна очередь отключений.

Причиной временного усиления ограничений в Укрэнерго назвали повреждение линий передачи в результате обстрела российских агрессоров.

"Энергетики работают над ликвидацией последствий, чтобы как можно скорее вернуть к работе поврежденное врагом оборудование", - заверили в компании.

Тем временем ГСЧС сообщает, что из-за порывов ветра обесточены 102 населенных пункта в пяти областях: Киевская - 47, Сумская - 27, Черниговская - 14, Днепропетровская - 12, и Кировоградская - 2.

Напомним, что потребители каждой области, не относящиеся к перечню объектов критической инфраструктуры, разделены на 6 очередей (групп). Применение ограничений до трех очередей означает, что для половины потребителей в каждом регионе действуют графики почасовых отключений. Четыре очереди - ограничение до 70% потребителей в каждой области.

Когда облэнерго применяют одну очередь графиков отключений - это 4 часа ограничений в сутки, две очереди - 8 часов ограничений, три очереди - 12 часов ограничений, четыре очереди - более 12 часов ограничений.

Как в течение суток распределить эту нагрузку, какой будет продолжительность очереди - ответственность облэнерго.

Напомним, сегодня утром Россия запустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету и восемь ракет другого типа.