Курьезы 37-летнего популярного рэпера в Иране приговорили к смертной казни за богохульство

2025-01-25 10:31

37-летний иранский певец Амир Хоссейн Магсудлу, известный как Таталу, оказался в центре скандала, который может окончиться для него казнью. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на иранское издание Etemad.

Его обвинили в оскорблении пророка Мухаммеда, пропаганде против Исламской Республики, поддержке проституции и публикации непристойного контента.

Таталу уже ранее был осужден по подобным обвинениям, однако тогда получил пять лет заключения. После апелляции прокурора наказание было пересмотрено, и теперь ему грозит смертная казнь.

Певец покинул Иран в 2018 году, перебравшись в Турцию. Однако в декабре 2023 года его депортировали обратно в Иран, где он был немедленно задержан и предстал перед судом.

Иранские СМИ позже отметили, что приговор по казни еще не окончательный и может быть обжалован. Однако шансы на смягчение наказания остаются крайне низкими.