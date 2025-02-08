ВОЙНА В Украине На вооружение ВСУ принят беспилотный наземный комплекс "Змей"

2025-02-08 13:34

К использованию в подразделениях Вооруженных сил допустили беспилотный наземный комплекс Змей логистический украинского производства. Об этом сообщается на сайте Минобороны.

По словам начальника Главного управления обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники Минобороны Владимира Рочняка, благодаря незначительной высоте Змей логистический остается малозаметным на местности. Робот способен перевозить на себе несколько сотен килограммов груза или тянуть прицеп с аналогичным весом.

Кроме того, робот имеет баллистическую и противоминную защиту и предназначен для выполнения логистических, эвакуационных задач в районе боевых действий. Оператор управляет роботом с безопасного расстояния. При необходимости на робота можно установить дополнительные модули.

Робот оснащен бесшумным электрическим двигателем. Передвигается на металлических колесах с широкими грунтозацепками, благодаря которым преодолевает бездорожье, камни, трясину и неглубокие водные преграды.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны кодифицировало и допустило к использованию наземный логистический роботизированный комплекс D-21 украинского производства.

subscriber subscriber

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

На вооружение ВСУ принят беспилотный наземный комплекс "Змей"

2025-02-08 13:34

Великобритания на 12 февраля созывает заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн

2025-02-08 12:29

Сырский заявил, что 66% вражеской военной техники сейчас уничтожают именно дронщики

2025-02-08 10:31

Авиация, ракетные войска и артиллерия ВСУ за сутки поразили 19 районов сосредоточения личного состава и техники врага

2025-02-06 13:35
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

На вооружение ВСУ принят беспилотный наземный комплекс "Змей" 2025-02-08 13:34
Великобритания на 12 февраля созывает заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн 2025-02-08 12:29
Сырский заявил, что 66% вражеской военной техники сейчас уничтожают именно дронщики 2025-02-08 10:31
Авиация, ракетные войска и артиллерия ВСУ за сутки поразили 19 районов сосредоточения личного состава и техники врага 2025-02-06 13:35