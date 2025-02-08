На вооружение ВСУ принят беспилотный наземный комплекс "Змей"

К использованию в подразделениях Вооруженных сил допустили беспилотный наземный комплекс Змей логистический украинского производства. Об этом сообщается на сайте Минобороны.
По словам начальника Главного управления обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники Минобороны Владимира Рочняка, благодаря незначительной высоте Змей логистический остается малозаметным на местности. Робот способен перевозить на себе несколько сотен килограммов груза или тянуть прицеп с аналогичным весом.
Кроме того, робот имеет баллистическую и противоминную защиту и предназначен для выполнения логистических, эвакуационных задач в районе боевых действий. Оператор управляет роботом с безопасного расстояния. При необходимости на робота можно установить дополнительные модули.
Робот оснащен бесшумным электрическим двигателем. Передвигается на металлических колесах с широкими грунтозацепками, благодаря которым преодолевает бездорожье, камни, трясину и неглубокие водные преграды.
Ранее сообщалось, что Министерство обороны кодифицировало и допустило к использованию наземный логистический роботизированный комплекс D-21 украинского производства.