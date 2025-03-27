Мир Исчезновение солдат США в Литве: раскрылись новые детали ЧП на учениях

2025-03-27 12:30

В Литве нашли бронемашину военнослужащих США, которые пропали, участвуя в учениях на границе с беларусью. Об этом сообщило командование армии США в Европе и Африке.

"Автомобиль был обнаружен погруженным в водоем на полигоне после обыска армии США, вооруженных сил Литвы и других литовских органов власти", - говорится в сообщении.

Армия США, Вооруженные силы Литвы и гражданские агентства проводят работы по восстановлению, поиски военнослужащих продолжаются.

Напомним, во время учений в Литве на полигоне в Пабраде (недалеко от границы с беларусью) пропали четверо американских военнослужащих. Сначала в НАТО подтвердили их гибель, но позже опровергли.

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Мир

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