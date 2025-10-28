Політика Трамп планує створити принципово новий військовий флот для потенційного протистояння Китаю

2025-10-28 12:27

Президент США Дональд Трамп має намір створити новий флот із потужних військових кораблів для протистояння Китаю та іншим потенційним загрозам. Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на колишніх і нинішніх американських чиновників.

Стверджується, що мова йде про кораблі наступного покоління, водотоннажністю до 20 тисяч тонн і з більш потужним озброєнням, ніж нинішні есмінці та крейсери – гіперзвуковими ракетами і десятками безпілотних суден.

Представники ВМС США назвали цей проєкт "Золотим флотом", наслідуючи інші подібні ініціативи Трампа, такі як система протиракетної оборони "Золотий купол" та імміграційна програма "Золота картка".

Нині у складі ВМС США майже 290 суден, переважно есмінців, крейсерів, авіаносців, десантних кораблів та підводних човнів. Також розробляється новий клас фрегатів.

Експерти розходяться в думках щодо того, чи будуть нові великі кораблі необхідними для протидії Китаю, але погоджуються, що ракети великої дальності є ключем до збереження переваги в Тихому океані.