Жизнь Фальшивые гривны наводнили Украину: какие купюры чаще подделывают мошенники

2024-07-28 15:30

В Украине наблюдается значительный рост количества фальшивых банкнот.

По данным Национального банка Украины, в первом полугодии 2024 года на 1 миллион настоящих банкнот приходилось 3,4 подделки, что на 62% больше по сравнению с прошлым годом.

НБУ объясняет это краткосрочным всплеском активности фальшивомонетчиков в апреле-мае, которые адаптировались к условиям военного положения. Однако регулятор считает этот рост умеренным, отмечая, что до начала полномасштабного вторжения показатель был выше - 7,1 фальшивки на миллион.

Среди поддельных банкнот иностранной валюты преобладают доллары США (95%), чаще всего номиналом 100 долларов. Что касается гривны, 90% подделок приходится на банкноты 500 гривен образца 2006 года и 200 гривен 2007 года.

Для борьбы с подделками НБУ принимает ряд мер:

Постепенное изъятие из обращения старых выпусков банкнот. Выпуск новых банкнот с лучшей защитой. Обучение кассовых работников выявлению подделок. Сотрудничество с правоохранительными органами и международными партнерами.

НБУ не исключает возможности вражеского влияния России на рост количества подделок, хотя конкретных доказательств пока нет. Регулятор продолжает мониторить ситуацию и принимать меры для защиты национальной валюты.