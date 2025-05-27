Курьезы Літаки з вертикальними сидіннями можуть з’явитися вже у 2026 році

2025-05-27 14:45

Італійська компанія Aviointeriors зробила черговий крок до реалізації своєї нестандартної концепції авіакрісел. Представлені ще у 2018 році на виставці Aircraft Interiors Expo у Гамбурзі крісла типу "сидіння-сідла", схоже, наближаються до серійного впровадження

Як повідомляє Daily Mail, оновлена модель сидінь — Skyrider 2.0 — пройшла технічну оцінку та відповідає чинним вимогам безпеки. У разі остаточного схвалення, новий тип крісел може з’явитися в літаках лоукостерів уже з 2026 року

Сидіння Skyrider передбачають вертикальне розміщення пасажирів, без можливості повноцінно сісти, а лише спираючись на вузьке, м’яке сидіння, подібне до велосипедного. Такий формат дозволяє збільшити місткість салону на 20%, що є важливою перевагою для бюджетних авіакомпаній. Очікується, що подібні крісла будуть використовуватися на маршрутах тривалістю до двох годин

Модель Skyrider 2.0 — це вдосконалена версія ідеї, яку Aviointeriors презентувала ще у 2010 році, однак тоді реалізувати проєкт не вдалося. Нова версія має більше набивки для комфорту, посилені конструкції та кріплення, що з’єднують ряди сидінь із підлогою та стелею літака

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