ВІЙНА В Україні На озброєння ЗСУ взято особливий дрон для ураження літальних апаратів та живої сили ворога

2025-06-07 16:45

Міноборони кодифікувало та допустило до експлуатації у ЗСУ безпілотний авіаційний комплекс українського виробництва Chief-1. Про це повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки.

Дрон призначений для ураження літальних апаратів або живої сили супротивника з модуля ураження патронами зі шротом.

Chief-1 має легку та міцну раму, потужні двигуни, високу маневреність, вдалу конструкцію для повітряного бою.

Водночас безпілотники обладнані системами автоматичного розпізнавання та досягнення оптимальної дистанції для ураження цілі. Вони можуть здійснювати постріли в ручному або автоматичному режимі.

"Chief-1 знищують ворожі FPV, бомбери, окремі зразки корегувальників, розвідників", - додали у відомстві.