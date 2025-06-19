ВІЙНА В Україні На словацько-українському прикордонному переході Убля - Малий Березний обмежили рух до 25 червня

2025-06-19 16:46

З 19 до 25 червня на словацько-українському автомобільному прикордонному переході Убля - Малий Березний буде тимчасово обмежено рух у зв'язку з технічними роботами. Про це повідомили у Державній митній службі.

У зазначені дні з 08:00 до 18:00 процес оформлення на цьому КПП буде тимчасово обмежений або ж призупинений.

Словацька сторона просить водіїв, велосипедистів та пішоходів бути особливо обережними під час перетину державного кордону та дотримуватися вказівок фінансової адміністрації та поліцейських, що чергують.

Водночас, громадяни можуть скористатися найближчими автомобільними прикордонними переходами Вишне Нємецьке - Ужгород або Велке Слеменце - Малі Селменці, призначеними для пішоходів і велосипедистів, а також залізничним прикордонним переходом Чірна над Тісою - Чоп.