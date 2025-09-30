Спорт Манчестер Сіті прагне подовжити контракт з бразильським вінгером Савіньо до 2031 року

2025-09-30 09:25

Манчестер Сіті близький до підписання нового довгострокового контракту з бразильським вінгером Савіньо, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Зазначається, що оновлена угода буде розрахована до 2031 року. Фінансові деталі співпраці залишаються конфіденційними.

Цікаво, що ще влітку клуб розглядав можливість продажу гравця - до Савіньо проявляв інтерес лондонський Тоттенгем. Тоді "містяни" були готові відпустити футболіста за умови прийнятної пропозиції.

Раніше у Ман Сіті заявили, що не планують відпускати гравця, попри інтерес Тоттенгема.