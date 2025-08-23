ВІЙНА В Україні США продають власне озброєння ЄС з націнкою, аби забезпечити фінансування повітряного прикриття України

2025-08-23 16:45

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Вашингтон продає озброєння власного виробництва Європейському Союзу з націнкою та допустив, що отримані кошти можуть бути спрямовані на фінансування повітряного прикриття України. Про це глава відомства розповів в ефірі FoxNews.

"Зараз ми продаємо зброю європейцям, які потім продають її українцям. І президент Трамп бере 10-відсоткову націнку на зброю. Тож, можливо, ці 10% покриють витрати на повітряне прикриття", - зазначив Бессент.

Він також нагадав, що Україна та США підписали угоду про економічне партнерство, котра після завершення війни може принести значні вигоди американським платникам податків.

"Ми можемо окупити наші інвестиції. Якщо Україна процвітає, ми процвітаємо. Якщо конфлікт припиниться, а конфлікт має припинитися, щоб економічне партнерство дійсно запрацювало, ми почнемо з деяких інвестицій вже зараз. Тому я вважаю, що президент Трамп дуже пильний", - додав американський міністр.

Раніше повідомляли, що Вашингтон може надати Україні підтримку з неба в межах потенційної мирної угоди з Росією. Також прессекретарка Білого дому Кароліна Левітт заявила журналістам, що повітряна підтримка США є "варіантом і можливістю".