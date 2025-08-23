ВІЙНА В Україні США продають власне озброєння ЄС з націнкою, аби забезпечити фінансування повітряного прикриття України

2025-08-23 16:45

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Вашингтон продає озброєння власного виробництва Європейському Союзу з націнкою та допустив, що отримані кошти можуть бути спрямовані на фінансування повітряного прикриття України. Про це глава відомства розповів в ефірі FoxNews.

"Зараз ми продаємо зброю європейцям, які потім продають її українцям. І президент Трамп бере 10-відсоткову націнку на зброю. Тож, можливо, ці 10% покриють витрати на повітряне прикриття", - зазначив Бессент.

Він також нагадав, що Україна та США підписали угоду про економічне партнерство, котра після завершення війни може принести значні вигоди американським платникам податків.

"Ми можемо окупити наші інвестиції. Якщо Україна процвітає, ми процвітаємо. Якщо конфлікт припиниться, а конфлікт має припинитися, щоб економічне партнерство дійсно запрацювало, ми почнемо з деяких інвестицій вже зараз. Тому я вважаю, що президент Трамп дуже пильний", - додав американський міністр.

Раніше повідомляли, що Вашингтон може надати Україні підтримку з неба в межах потенційної мирної угоди з Росією. Також прессекретарка Білого дому Кароліна Левітт заявила журналістам, що повітряна підтримка США є "варіантом і можливістю".

subscriber subscriber

Еще по теме

Ілон Маск зупинив створення нової політичної партії, щоб не сваритись з республіканцями

2025-08-23 09:32

В разі невдачі Трампа на Алясці європейські країни мають бути готовими підтримати мита США

2025-08-15 16:44

Нафтогаз України підписав історичну угоду на закупівлю газу – на загальну суму у 500 млн євро

2025-08-15 10:27

Джей Ді Венс розкрив Зеленському деталі запланованих переговорів щодо завершення війни в Україні

2025-08-14 13:35

Еще новости в разделе "ВІЙНА В Україні"

США продають власне озброєння ЄС з націнкою, аби забезпечити фінансування повітряного прикриття України

2025-08-23 16:45

Стало відомо, скільки країн вже готові ввести свої миротворчі війська в Україну

2025-08-22 14:39

До використання у підрозділах ЗСУ вже допущено понад 25 зразків українських безпілотників

2025-08-22 12:29

З тимчасово окупованих територій вдалося визволити ще чотирьох дітей та підлітків

2025-08-22 10:27
Все статьи раздела "ВІЙНА В Україні"

ВІЙНА В Україні

США продають власне озброєння ЄС з націнкою, аби забезпечити фінансування повітряного прикриття України 2025-08-23 16:45
Стало відомо, скільки країн вже готові ввести свої миротворчі війська в Україну 2025-08-22 14:39
До використання у підрозділах ЗСУ вже допущено понад 25 зразків українських безпілотників 2025-08-22 12:29
З тимчасово окупованих територій вдалося визволити ще чотирьох дітей та підлітків 2025-08-22 10:27